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Италия

Сегодня, 06:49

Конте может возгласить «Наполи» в случае увольнения Гарсии

Ана Горшкова
Корреспондент
Антонио Конте.
Фото Global Look Press
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Антонио Конте стал главным претендентом на должность главного тренера «Наполи», которую сейчас занимает Руди Гарсия, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, его кандидатуру рассматривает президент клуба Аурелио Де Лаурентис, а также руководство готово тратить серьезные деньги только ради Конте. Запасным вариантом на замену Гарсии является экс-тренер «Марселя» Игор Тудор.

Ранее сообщалось, что в «Севилье» рассматривают кандидатуру Конте на роль главного тренера.

Последним местом работы 54-летнего специалиста был «Тоттенхэм», который он покинул в марте 2023. Также Конте тренировал сборную Италии, «Аталанту», «Ювентус», «Челси», «Интер» и другие клубы.

Антонио Конте
ФК Наполи
Руди Гарсия
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