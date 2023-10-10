Конте может возгласить «Наполи» в случае увольнения Гарсии

Сегодня, 06:49
Антонио Конте стал главным претендентом на должность главного тренера «Наполи», которую сейчас занимает Руди Гарсия, сообщает Sky Sport Italia.
По данным источника, его кандидатуру рассматривает президент клуба Аурелио Де Лаурентис, а также руководство готово тратить серьезные деньги только ради Конте. Запасным вариантом на замену Гарсии является экс-тренер «Марселя» Игор Тудор.
Ранее сообщалось, что в «Севилье» рассматривают кандидатуру Конте на роль главного тренера.
Последним местом работы 54-летнего специалиста был «Тоттенхэм», который он покинул в марте 2023. Также Конте тренировал сборную Италии, «Аталанту», «Ювентус», «Челси», «Интер» и другие клубы.