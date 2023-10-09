«Ювентус» может сократить зарплату Погба из-за допинга

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«Ювентус» может сократить зарплату полузащитника Поля Погба из-за положительной допинг-пробы, сообщает Goal.
Согласно договору клубов серии А с Итальянской ассоциацией футболистов, дисквалифицированные игроки должны получать минимальную зарплату относительного личного контракта. Отмечается, что зарплата Погба составляет около 10,5 миллиона евро. В случае ее сокращения футболист будет получать 2 тысячи евро в месяц.
6 октября стало известно, что хавбек туринцев повторно сдал положительный допинг-тест на тестостерон.