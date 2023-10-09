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Италия

Сегодня, 19:57

«Ювентус» может сократить зарплату Погба из-за допинга

Руслан Минаев
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«Ювентус» может сократить зарплату полузащитника Поля Погба из-за положительной допинг-пробы, сообщает Goal.

Согласно договору клубов серии А с Итальянской ассоциацией футболистов, дисквалифицированные игроки должны получать минимальную зарплату относительного личного контракта. Отмечается, что зарплата Погба составляет около 10,5 миллиона евро. В случае ее сокращения футболист будет получать 2 тысячи евро в месяц.

6 октября стало известно, что хавбек туринцев повторно сдал положительный допинг-тест на тестостерон.

Поль Погба
ФК Ювентус
Серия А
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