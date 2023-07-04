Артур: «Роналду — потрясающий спортсмен и человек. Никогда раньше не видел кого-то с таким менталитетом»

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело высказался о своем экс-одноклубнике Криштиану Роналду.

«Он потрясающий и как спортсмен, и как человек. Старается совершенствоваться каждый день. Помню, когда в «Ювентусе» мы встречались в столовой, он всегда смотрел на остатки еды на наших тарелках и шутил по поводу того, что мы должны есть. Он настоящий профессионал. Никогда раньше не видел кого-то с таким менталитетом», — приводит слова Артура Mundo Deportivo.

На данный момент Роналду выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, куда перешел в начале 2023 года.