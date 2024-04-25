«Аталанта» разгромила «Фиорентину» и вышла в финал Кубка Италии

«Аталанта» дома с крупным счетом обыграла «Фиорентину» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии — 4:1.

Победу хозяевам принесли голы Тена Копмайнерса (8-я минута), Джанлуки Скамакки (75-я), Адемолы Лукмана (90+5-я) и Марио Пашалича (90+8-я).

Единственный мяч гостей на 68-й минуте забил Лукас Мартинес.

«Фиорентина» играла в меньшинстве с 53-й минуты — красную карточку получил Никола Миленкович.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал игру на скамейке запасных и появился на поле на 74-й минуте.

В первом матче «Аталанта» уступила «фиалкам» со счетом 0:1. Таким образом, бергамаски одержали победу по сумме двух матчей (4:2) и вышли в финал Кубка Италии. В решающем матче команда Джан Пьеро Гасперини встретится с «Ювентусом»