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Италия

Сегодня, 21:59

«Интер» обыграл «Аталанту», Миранчук провел всю игру на скамейке запасных

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Аталанта» — «Интер».
Фото AFP
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«Интер» на выезде одержал победу над «Аталантой» в матче 11-го тура итальянской серии А — 2:1.

На 40-й минуте счет открыл Хакан Чалханоглу, реализовавший пенальти. Преимущество «Интера» на 57-й минуте удвоил Лаутаро Мартинес. Единственный гол «Аталанты» 4 минуты спустя забил Джанлука Скамакка.

Команда Джан Пьеро Гасперини осталась в меньшинстве в конце встречи — вторую желтую карточку получил Рафаэль Толои.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук весь матч провел на скамейке запасных. Он не выходит на поле в последних трех матчах бергамасков.

«Интер» с 28 очками продолжает лидировать в серии А. «Аталанта» (19 очков) идет на пятой строчке в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 11-й тур
04 нояб, 20:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
1:2
Интер

Источник: Таблица серии А
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Интер (Интернационале)
2
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«Аталанта» — «Интер»: Миранчук начнет матч на скамейке запасных