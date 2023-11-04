«Интер» обыграл «Аталанту», Миранчук провел всю игру на скамейке запасных

«Интер» на выезде одержал победу над «Аталантой» в матче 11-го тура итальянской серии А — 2:1.

На 40-й минуте счет открыл Хакан Чалханоглу, реализовавший пенальти. Преимущество «Интера» на 57-й минуте удвоил Лаутаро Мартинес. Единственный гол «Аталанты» 4 минуты спустя забил Джанлука Скамакка.

Команда Джан Пьеро Гасперини осталась в меньшинстве в конце встречи — вторую желтую карточку получил Рафаэль Толои.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук весь матч провел на скамейке запасных. Он не выходит на поле в последних трех матчах бергамасков.

«Интер» с 28 очками продолжает лидировать в серии А. «Аталанта» (19 очков) идет на пятой строчке в турнирной таблице.