Гол Кварацхелии принес «Наполи» победу над «Аталантой»

«Наполи» одержал выездную победу над «Аталантой» в матче 13-го тура чемпионата Италии — 2:1.

У гостей голы забивали Хвича Кварацхелия — в концовке первого тайма, и Элиф Элмас — на 79-й минуте. У хозяев отметился Адемола Лукман.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук на поле не появился.

«Наполи» набрал 24 очка и вышел на третье место в турнирной таблице серии А. У «Аталанты» — 20 очков и 5-я строчка.

3 декабря неаполитанцы сыграют дома с «Интером». «Аталанта» 4-го числа отправится в гости к «Торино».