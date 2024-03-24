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Италия

24 марта, 19:16

«Аталанта» не удалила пост о голе Миранчука после критики украинца Малиновского

Виктория Кравченко
Алексей Миранчук.
Фото Reuters
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Пресс-служба «Аталанты» не удалила из соцсетей пост, посвященный российскому полузащитнику Алексею Миранчуку.

21 марта футболист забил гол в товарищеском матче сборной России против Сербии (4:0).

После этой встречи «Аталанта» совместно с пресс-службой российской национальной команды опубликовала в соцсетях фото с братьями Миранчуками, празднующими гол в ворота сербов. Под этой публикацией экс-одноклубник россиянина украинец Руслан Малиновский написал «позор» на итальянском языке.

Ранее появилась информация, что итальянский клуб удалил этот пост из Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), однако он остается в ленте «Аталанты», как и комментарий Малиновского. По всей видимости, речь идет об ответе итальянского клуба на пост сборной России в соцсети X.

28-летний Миранчук в нынешнем сезоне провел 27 матчей за «Аталанту» во всех турнирах, забил три гола и отдал 10 результативных передач.
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
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