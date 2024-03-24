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Италия

24 марта, 19:22

Нападающий «Дженоа» Гудмундссон согласился на переход в «Интер»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Дженоа» Альберт Гудмундссон хочет перейти в «Интер», сообщает TuttoMercatoWeb.

По данным источника, 26-летний футболист дал согласие на переход в нерадзурри. Исландцем также интересовался «Тоттенхэм» и еще один неназванный клуб АПЛ. «Дженоа» оценивает Гудмундссона в 30 миллионов евро. Не исключено, что «Интер» может взять игрока в аренду с обязательством выкупа.

В текущем сезоне Гудмундссон сыграл за «Дженоа» 29 матчей, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

ФК Дженоа
ФК Интер (Интернационале)
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