Бергоми объяснил, почему Конте не должен возглавлять сборную Италии

Бывший футболист «Интера» Джузеппе Бергоми рассказал, почему сборную Италию не должен возглавить Антонио Конте.
«Он уже работал со сборной, вспомним Евро-2016, его команда не была такой сильной, как у Манчини. Но я вижу Спаллетти у руля команды, а не Конте, потому что возвращения тренеров нашей национальной команде всегда только вредили», — цитирует слова Бергоми ITASportPress.
13 августа 58-летний Роберто Манчини подал в отставку. Имя нового главного тренера сборной будет объявлено в ближайшие дни. Сообщалось, что им может стать Лучано Спаллетти.