Бергоми объяснил, почему Конте не должен возглавлять сборную Италии

Бывший футболист «Интера» Джузеппе Бергоми рассказал, почему сборную Италию не должен возглавить Антонио Конте.

«Он уже работал со сборной, вспомним Евро-2016, его команда не была такой сильной, как у Манчини. Но я вижу Спаллетти у руля команды, а не Конте, потому что возвращения тренеров нашей национальной команде всегда только вредили», — цитирует слова Бергоми ITASportPress.