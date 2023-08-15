Бергоми считает, что сборную Италии должен возглавить Спаллетти

Бывший футболист итальянской сборной и «Интера» Джузеппе Бергоми рассказал, почему сборную Италию должен возглавить Лучано Спаллетти.

«Он только что выиграл чемпионат Италии, у него есть энтузиазм, есть идеи. Понятно, что Спаллетти хотел отдохнуть, но и остаться в то же время на поле. Я считаю, что Лучано — отличный вариант для сборной Италии», — цитирует слова Бергоми ITASportPress.

Сообщалось, что специалист ушел из-за разногласий с президентом федерации футбола страны Габриэлем Гравиной.

13 августа 58-летний специалист подал в отставку. Имя нового главного тренера сборной будет объявлено в ближайшие дни. Сообщалось, что им может стать Лучано Спаллетти.