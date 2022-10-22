Билялетдинов: «Можно поверить, что сильнейшие клубы Англии следят за Кварацхелией»

Сегодня, 12:22
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением об интересе к полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии со стороны «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
«Можно поверить, что сильнейшие клубы Англии следят за Хвичей. Он уже не юный, но достаточно молодой. Если поймут, что им нужен, то и трансфер будет. Какие препятствия могут быть, чтоб он перешел? Вопрос состоит только в финансовом вопросе.
У меня были сомнения, что он заиграет в «Наполи», потому что лига тяжелая. Ему очень помогает команда. Многие их игроки на подъеме, соперник не знает с какой точки им придет удар. Помимо него есть и другие футболисты, которые могут организовать момент. Важно удержать результативность», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.
Кварацхелия перешел в «Наполи» летом 2022 года. На счету 21-летнего грузина 7 голов и 8 результативных передач в 14 матчах за итальянский клуб.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования