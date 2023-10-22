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Италия

Сегодня, 17:57

«Болонья» дома обыграла «Фрозиноне» в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Болонья» на своем поле обыграла «Фрозиноне» в матче 9-го тура итальянской серии А — 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Льюиса Фергюсона (19-я минута) и Лоренцо Де Сильвестри (22-я). Единственный гол гостей на счету Матиаса Соуле, который реализовал пенальти на 63-й минуте.

«Болонья» (14 очков) поднялась на седьмое место в серии А. «Фрозиноне» (12) идет на 12-й строчке в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 9-й тур
22 окт, 16:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
2:1
Фрозиноне

В параллельном матче «Салернитана» дома благодаря дублю Булайе Диа спасла ничью в матче с «Кальяри» (2:2). Голевую передачу на второй гол гостей отдал экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов.

Италия. Серия А. 9-й тур
22 окт, 16:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
2:2
Кальяри

Футбол
ФК Болонья
ФК Кальяри
ФК Салернитана
ФК Фрозиноне
0
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