«Торино» проиграл «Болонье», Миранчук провел полный матч

«Торино» в гостях проиграл «Болонье» в матче 13-го тура чемпионата Италии со счетом 1:2.

Российский полузащитник «быков» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

«Болонья» одержала третью победу подряд и поднялась на 11-е место, набрав 16 очков. «Торино» занимает 10-ю строчку (17 очков).