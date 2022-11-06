Сегодня, 14:57
Полузащитник «Торино» Саша Лукич открыл счет в матче 13-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» — 1:0.
На 26-й минуте серб реализовал пенальти, который заработал его российский одноклубник Алексей Миранчук.
За несколько минут до этого Миранчук ворвался в чужую штрафную с мячом, после чего его сбил защитник «Болоньи» Джон Лукуми. Видеоассистенты арбитра определили, что Лукуми нарушил правила в штрафной, а не за ее пределами, после чего главный судья назначил 11-метровый.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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