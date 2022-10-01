Брозович может не вернуться на поле до чемпионата мира в Катаре

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович получил травму в расположении сборной Хорватии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Миланский клуб не хочет форсировать восстановление Брозовича. Есть опасения, что до чемпионата мира хорват на футбольное поле не вернется.

Брозович в новом сезоне отметился за «Интер» двумя голами в 7 матчах итальянской серии А.

На чемпионате мира сборная Хорватии выступит в одной группе с командами Марокко, Канады и Бельгии.