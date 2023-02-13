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Италия

Сегодня, 16:12

Бывший директор «Ювентуса» признал факт финансовых махинаций

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший директор «Ювентуса» Марко Ре признал факт финансовых махинаций при подписании полузащитника Артура из «Барселоны».

Об этом стало известно после того, как в распоряжении издания Corriere della Sera оказались записи телефонных разговоров бывших руководителей туринского клуба.

«Подумайте о таком игроке, как Артур, за которого вы платите 75 миллионов евро, чтобы получить прирост капитала от продажи Пьянича. Было ясно, что он не стоит столько», — цитирует функционера Corriere della Sera.

В августе 2020 года «Ювентус» продал «Барселоне» полузащитника Миралема Пьянича за 60 миллиона евро. Взамен туринцы выкупили у каталонцев Артура за 75 миллионов.

Ранее с «Ювентуса» сняли 15 очков по делу о финансовых нарушениях из-за завышения сумм трансферов с целью получения прироста капитала. Затем сообщалось, что с клуба могут снять еще 20 очков.

«Ювентус» занимает 10-е место в турнирной таблице серии А, набрав 29 очков.

Артур Энрике Рамос ди Оливейра Мело (Артур)
Миралем Пьянич
ФК Ювентус
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