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Вайсс — о прогрессе Хвичи: «Я дал ему шанс в сборной, теперь он мировая звезда»

Вайсс оценил прогресс Хвичи Кварацхелии в Италии
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс в комментарии для «СЭ» оценил прогресс нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в Италии.

— Когда Хвича только переехал в «Наполи», я говорил, что, если все будет в голове в порядке, он сможет стать мировой звездой. Кварацхелия идет к этому. Его карьера невероятная. Прошел год и из «Батуми» он оказался в «Наполи», играет в таком состоянии! Я дал ему шанс, когда ему было только 18-19 лет. Это огромный талант и хороший парень. Желаю ему только удачи! Он играет в современный футбол на скорости. Проводит великолепный сезон!

— То есть вы сыграли огромную роль для него в сборной?

— Я дал ему шанс, он его взял в руки и сделал все, что нужно было. В Грузии много таких талантливых футболистов в этом поколении, как Кварацхелия, Чакветадзе (Георгий Чакветадзе — полузащитник «Слована». — Прим. «СЭ»). В Грузии были и будут талантливые футболисты. Можно сказать, что теперь Хвича — мировая звезда.

22-летний грузин выступает за «Наполи» с лета 2022 года.

В текущем сезоне он сыграл за неаполитанцев 30 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.

Его команда располагается на первом месте в турнирной таблице серии А, набрав 71 очко.

Хвича Кварацхелия
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