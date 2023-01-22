Каррера отреагировал на возможное отстранение «Ювентуса» от участия в еврокубках из-за финансовых махинаций

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном отстранении «Ювентуса» от участия в еврокубках из-за финансовых махинаций. По информации La Gazzetta dello Sport, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант наложение жестких санкций на туринский клуб.

«Если бы это произошло, было бы невероятно тяжело. Однако уверен, что «Ювентус» смог бы правильно отреагировать на сложившуюся ситуацию. Им пришлось бы перестроить всю команду, начать все с нуля», — сказал Каррера «СЭ».

Ранее из-за дела о фиктивном приросте капитала с «Ювентуса» сняли 15 очков в серии А. Туринский клуб подал апелляцию на данное решение.