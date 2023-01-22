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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном отстранении «Ювентуса» от участия в еврокубках из-за финансовых махинаций. По информации La Gazzetta dello Sport, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант наложение жестких санкций на туринский клуб.
«Если бы это произошло, было бы невероятно тяжело. Однако уверен, что «Ювентус» смог бы правильно отреагировать на сложившуюся ситуацию. Им пришлось бы перестроить всю команду, начать все с нуля», — сказал Каррера «СЭ».
Ранее из-за дела о фиктивном приросте капитала с «Ювентуса» сняли 15 очков в серии А. Туринский клуб подал апелляцию на данное решение.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования