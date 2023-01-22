Каррера: «В «Барселоне» или «Реал Сосьедаде» Миранчук бы смотрелся идеально»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре российского полузащитника Алексея Миранчука за «Торино».

«Миранчук — большой мастер. В Италии уже успели в этом убедиться. «Торино» стал сильнее после его прихода. Какой чемпионат подошел бы Миранчуку больше итальянского? Ла лига. В «Барселоне» или «Реал Сосьедаде» Миранчук бы смотрелся идеально», — приводит «РБ Спорт» слова Карреры.

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды до конца сезона-2022/23.

27-летний россиянин забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах за туринцев во всех турнирах.