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«Футбол Гасперини похож на футбол Юрича. Но теперь у Миранчука больше возможностей играть». Каррера — о перспективах россиянина в «Торино»

Каррера рассказал о перспективах Миранчука в «Торино»
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» поделился мнением о перспективах полузащитника Алексея Миранчука, перешедшего перед нынешним сезоном из «Аталанты» в «Торино».

— Раз вы регулярно ходите на «Аталанту», значит, часто видели вживую Алексея Миранчука. Лично с ним не знакомы?

— Нет. Но этот игрок очень мне нравится.

— Как оцените его период игры в Бергамо? Почему получилось далеко не все и основным игроком команды россиянин так и не стал?

— Возможно, футбол Джана Пьеро Гасперини не подходил под характеристики Миранчука. Помню, как Алексей играл за «Локомотив», — я же как раз тогда работал в «Спартаке». Это был очень важный для команды футболист со всех точек зрения. Техничный, рослый, тактически сильный, способный забить и отдать голевой пас. Это нормально, что, возможно, поначалу в Италии с ее большим упором на тактику ему пришлось сложно. Но после ухода в «Торино» у Миранчука появилось больше возможностей проявить себя и показать свою ценность.

— По стилю «Торино» больше подходит Миранчуку?

— Футбол Гасперини похож на футбол Ивана Юрича, который был ассистентом тренера «Аталанты». Но, возможно, он видит его по-другому. Точно можно сказать, что в «Торино» для Миранчука есть больше возможностей играть.

Массимо Каррера. Массимо Каррера: «В июне смогу выезжать из Италии. Тогда и готов вернуться на работу в Россию»

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Торино
Массимо Каррера
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