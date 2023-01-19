Каррера: «Кварацхелия проводит шикарный сезон в Италии, он — прекрасный футболист»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о выступлении Хвичи Кварацхелии за итальянский «Наполи».

«Хвича проводит шикарный сезон в Италии, он — прекрасный футболист. Игра в АПЛ? Думаю, что он обладает всем, чтобы там преуспеть. Хвича может заиграть в любом большом клубе», — сказал Каррера «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне серии А 21-летний грузин провел 15 матчей, забил семь мячей и сделал семь результативных передач.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.