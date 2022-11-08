Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 19:11

Бывший игрок «Ювентуса» Зейтуллаев: «Для Шомуродова играть в «Роме» — огромная привилегия»

Мария Гусева
Telegram Новости

Бывший игрок «Ювентуса» Ильяс Зейтуллаев поделился мнением о будущем нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова.

— Мое личное мнение: для Элдора играть в «Роме» — это огромная привилегия. Я бы посоветовал ему доиграть сезон. Он не основной игрок, но выходит на поле.

— Уход в «Торино» или «Болонью» — это понижение для Элдора? Или главное играть?

— В «Роме» он добрался до хорошего уровня. После нее только «Интер», «Ювентус». Я бы предложил доиграть сезон в Риме, но нужно спросить Моуринью, делает ли он ставку на Элдора. Если Моуриньо скажет: «Элдор, найди себе клуб», тогда конечно, лучше перейти в «Болонью» или «Торино», где он будет играть, — цитирует «РБ Спорт» Зейтуллаева.

Ранее появилась информация о том, что 27-летний Шомуродов может перейти в «Болонью» или «Торино» в зимнее трансферное окно.

Шомуродов выступает за «Рому» с августа 2021 года. В сезоне-2022/23 форвард принял участие в 7 матчах команды, провел на поле в сумме 85 минут и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-yas-zejtullaev-esli-shomurodov-ne-nuzhen-rome-luchshe-perejti-v-bolon-yu-ili-torino/
Элдор Шомуродов
Футбол
ФК Рома
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фантастический матч Овечкина: продлил голевую серию, чуть не забил гол года, отдал суперпас
В клубе КХЛ беда с вратарями. Трое сломались, в ворота пришлось встать тренеру
В Киеве подтвердили планы Зеленского участвовать в саммите G20
Мать выбросила годовалого ребенка из окна 11-го этажа в Москве
Стремоусов заявил о скорой развязке ситуации вокруг Херсона
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Главный тренер «Болоньи» Мотта: «Матч с «Интером» — большой вызов для нас»