Бывший игрок «Ювентуса» Зейтуллаев: «Для Шомуродова играть в «Роме» — огромная привилегия»

Бывший игрок «Ювентуса» Ильяс Зейтуллаев поделился мнением о будущем нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова.

— Мое личное мнение: для Элдора играть в «Роме» — это огромная привилегия. Я бы посоветовал ему доиграть сезон. Он не основной игрок, но выходит на поле.

— Уход в «Торино» или «Болонью» — это понижение для Элдора? Или главное играть?

— В «Роме» он добрался до хорошего уровня. После нее только «Интер», «Ювентус». Я бы предложил доиграть сезон в Риме, но нужно спросить Моуринью, делает ли он ставку на Элдора. Если Моуриньо скажет: «Элдор, найди себе клуб», тогда конечно, лучше перейти в «Болонью» или «Торино», где он будет играть, — цитирует «РБ Спорт» Зейтуллаева.

Ранее появилась информация о том, что 27-летний Шомуродов может перейти в «Болонью» или «Торино» в зимнее трансферное окно.

Шомуродов выступает за «Рому» с августа 2021 года. В сезоне-2022/23 форвард принял участие в 7 матчах команды, провел на поле в сумме 85 минут и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.