Даниэле Де Росси стал главным тренером СПАЛа

Сегодня, 15:12
Бывший полузащитник «Ромы» и сборной Италии Даниэле Де Росси возглавил СПАЛ.
Контракт с 39-летним итальянцем рассчитан до конца июня 2024 года.
СПАЛ стал первым клубом в тренерской карьере Де Росси. До этого он с марта по август 2021 года входил в тренерский штаб сборной Италии.
В статусе футболиста Де Росси становился чемпионом мира, а также двукратным чемпионом Италии. Он завершил карьеру в январе 2020 года.
СПАЛ выступает в серии B — втором по силе дивизионе чемпионата Италии. Команда занимает 14-ю строчку в турнирной таблице с 9 очками в 8 матчах.
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Основные источники исследования