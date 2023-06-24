Бывший защитник ЦСКА Бекао близок к переходу из «Удинезе» в «Фенербахче»

Бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао покинет «Удинезе», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

27-летний бразилец отказывается продлевать контракт с итальянским клубом, который действует до конца июня 2024 года. «Удинезе» рассматривает вариант с продажей футболиста в «Фенербахче». По данным источника, переговоры находятся на заключительной стадии и могут завершиться на следующей неделе.

Бекао перешел в «Удинезе» из бразильской «Байи» в июле 2019 года, до этого он провел один сезон в ЦСКА на правах аренды.

В сезоне-2022/23 игрок забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 28 матчах за «Удинезе» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 10 миллионов евро.