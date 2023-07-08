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Италия

Сегодня, 16:21

Черышев едет на сбор с Паоло Ваноли

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Денис Черышев.
Фото ФК «Венеция»
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Как стало известно «СЭ», россиянин Денис Черышев отправится на первый летний сбор вместе с «Венецией», которая выступает в серии В.

Сбор начнется 10 июля и продлится в Доломитовых Альпах до 24-го. 22 июля «Венеция» проведет тренировочный матч против «Дженоа»: этот клуб вернулся в серию А.

Затем команда Паоло Ваноли отправится в турне по Нидерландам, где проведет еще три спарринга.

Контракт 32-летнего Черышева с «Венецией» рассчитан до лета 2024 года, однако клуб готов расстаться с игроком уже в это трансферное окно.

Денис Черышев
ФК Венеция
Паоло Ваноли
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