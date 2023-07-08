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Италия

8 июля, 23:23

Дибала не хочет продолжать карьеру в «Челси»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Ромы» Пауло Дибала не хочет переходить «Челси», несмотря на предложение от лондонского клуба, сообщает ITASportPress.

По данным источника, римляне также готовы продлить контркат с игроком и устранить в его соглашении опцию, которая позволила бы иностранным клубам выкупить его за 12 миллионов евро.

Дибала выступает за «Рому» с лета прошлого года. В сезоне-2022/23 он провел за римлян 38 матчей, забил 18 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Пауло Дибала
ФК Рома
ФК Челси
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