Дибала не хочет продолжать карьеру в «Челси»

8 июля, 23:23
Нападающий «Ромы» Пауло Дибала не хочет переходить «Челси», несмотря на предложение от лондонского клуба, сообщает ITASportPress.
По данным источника, римляне также готовы продлить контркат с игроком и устранить в его соглашении опцию, которая позволила бы иностранным клубам выкупить его за 12 миллионов евро.
Дибала выступает за «Рому» с лета прошлого года. В сезоне-2022/23 он провел за римлян 38 матчей, забил 18 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.