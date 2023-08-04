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Италия

Сегодня, 10:44

Чинквини сообщил, что Кокорин не нужен «Фиорентине»

Виктория Кравченко
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Бывший спортивный директор «Фиорентины» Оресте Чинквини считает, что у нападающего Александра Кокорина нет шансов остаться в клубе из Флоренции.

«Да, пока Кокорин в «Фиорентине», Саша играет, забил гол в ворота «Катанзаро», но я думаю, что он все равно не входит в планы главного тренера клуба. Итальяно не нужен Кокорин. «Фиорентина» собирается приобрести другого нападающего. Думаю, у Кокорина нет никаких шансов остаться в Италии. Полагаю, куда более реально его возвращение в «Арис» ближе к концу августа», — считает Чинквини «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 32-летний форвард выступал за кипрский «Арис» на правах аренды. Он провел 30 матчей, забил 13 голов и отметился 6 результативными передачами.

Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oreste-chinkvini-kokorin-ne-nuzhen-fiorentine-on-mozhet-vernut-sya-v-aris-blizhe-k-kontsu-avgusta/
Александр Кокорин
ФК Фиорентина
Оресте Чинквини
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