Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 20:49

Чинквини заявил, что Сазонов не готов к чемпионату Италии

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Экс-менеджер «Зенита» и сборной России Оресте Чинквини рассказал, что Саба Сазонов не готов выступать на уровне «Торино» из-за слабости.

«Не знаю, можно ли называть трансфер Сабы Сазонова в «Торино» ошибкой, но могу сказать, что он не готов к чемпионату Италии. Просто не готов. Проблема в том, что сейчас уровень российской лиги сейчас не на самом высоком уровне, когда нет возможности выступать в еврокубках», — цитирует Чинквини «РБ Спорт».

21-летний защитник почти не получает практики в «Торино» и большую часть времени проводит на скамейке запасных. В нынешнем сезоне он провел только 149 минут игрового времени в составе «Торино». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-dumayu-u-sbornoi-rossii-primerno-odin-uroven-s-uzbekistanom-327269/
ФК Торино
Саба Сазонов
1
Обсудить
Читайте также
Тикнизян перейдет из «Локомотива» в «Зенит» и подпишет контракт на пять лет
Калинская проиграла Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала Australian Open
Фигуристка ударилась головой об лед после падения на соревнованиях
Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с атакой на Ил-76
В Ростове-на-Дону боец ММА выпал с 10-го этажа в попытке спасти кота
Рейсовый автобус въехал в толпу людей на тротуаре в Санкт-Петербурге
Популярное видео
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Ювентус» хочет купить у «Аталанты» Копмайнерса