Бонек: «Все были влюблены в манеру работы Моуринью в «Роме»

Бывший футболист «Ювентуса» Збигнев Бонек прокомментировал увольнение Жозе Моуринью с поста главного тренера «Ромы».

«Моуринью много сделал для «Ромы», как мне кажется. Я не думаю, что это удачное решение — уволить его. Все были влюблены в его манеру работы. Но это можно было предсказать, потому что разрыв назревал. Моуринью делал намеки на будущее, но руководство клуба не прислушивалось к ним», — цитирует слова Бонека fcinter1908.it.

Моуринью 16 января уволили из «Ромы». Вместо него главным тренером римлян стал Даниеле Де Росси.