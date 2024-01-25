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Сегодня, 09:35

Бонек: «Все были влюблены в манеру работы Моуринью в «Роме»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Ювентуса» Збигнев Бонек прокомментировал увольнение Жозе Моуринью с поста главного тренера «Ромы».

«Моуринью много сделал для «Ромы», как мне кажется. Я не думаю, что это удачное решение — уволить его. Все были влюблены в его манеру работы. Но это можно было предсказать, потому что разрыв назревал. Моуринью делал намеки на будущее, но руководство клуба не прислушивалось к ним», — цитирует слова Бонека fcinter1908.it.

Моуринью 16 января уволили из «Ромы». Вместо него главным тренером римлян стал Даниеле Де Росси.

ФК Рома
Жозе Моуринью
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