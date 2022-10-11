Чиро Иммобиле поделился мнением о своих достижениях в серии А

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Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле после матча 9-го тура серии А с «Фиорентиной» (4:0) поделился мнением о своих достижениях.
Иммобили провел 300-й матч в серии А и забил 188-й гол в чемпионате, сравнявшись по данному показателю с Алессандро дель Пьеро, Альберто Джилардино и Джузеппе Синьори.
«Дель Пьеро — один из лучших игроков, догнать его по забитым голам — большая честь для меня. Рад быть в десятке лучших бомбардиров за всю историю, но не собираюсь останавливаться на достигнутом — я намерен превзойти показатель дель Пьеро, но, конечно, в любом случае отношусь к нему с огромным уважением», — цитирует Sky Sport Иммобиле.
В этом сезоне 32-летний футболист провел 9 матчей в серии А, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.
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Основные источники исследования