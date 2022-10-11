Иммобиле сыграл свой 300-й матч в серии А

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобили провел юбилейный матч в серии А. Футболист отметился голом во встрече 9-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (4:0). Это был его 300-й матч в итальянской лиге.

Также активе футболиста 188-й голов в серии А. Он занял 9-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

В этом сезоне 32-летний футболист провел 9 матчей в серии А, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.