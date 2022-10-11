Иммобиле сыграл свой 300-й матч в серии А

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Нападающий «Лацио» Чиро Иммобили провел юбилейный матч в серии А. Футболист отметился голом во встрече 9-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (4:0). Это был его 300-й матч в итальянской лиге.
Также активе футболиста 188-й голов в серии А. Он занял 9-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата.
В этом сезоне 32-летний футболист провел 9 матчей в серии А, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования