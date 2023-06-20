Де Кетеларе не покинет «Милан» этим летом

Агент полузащитника «Милана» Шарля де Кетеларе Том де Муль считает, что футболист останется в клубе.

«Милан» верит в него на 100 процентов. Он не первый талант, которому требуется время, чтобы адаптироваться в топовом европейском клубе. Надеюсь, его второй сезон будет успешным", — цитирует агента Football Italia.

«Милан» приобрел игрока у «Брюгге» 35 миллионов евро. В 40 матчах он не забил ни одного гола за команду. Контракт 22-летнего игрока с «Миланом» рассчитан до лета 2027 года.