Де Лаурентис: «Для меня победа в серии А — это отправная точка, а не конечная станция»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал победу команды в чемпионате Италии.

«Сегодня завершилось ожидание, длившееся 33 года. Когда я приехал, сказал, что на то, чтобы попасть в еврокубки, уйдет 10 лет — вы утверждали, что рано. Я сказал, что надо еще 10 лет, чтобы выиграть скудетто, и мы сделали это вновь на пару лет раньше. Теперь нам нужно побеждать снова, и снова, и снова. И, конечно же, мы скучаем по Лиге чемпионов.

Наш проект никогда не останавливается. Для меня это отправная точка, а не конечная станция. Мы продолжим следующий сезон со Спаллетти», — цитирует Football Italia Де Лаурентиса.

В четверг, 4 мая, «Наполи» сыграл вничью с «Удинезе» (1:1) и за 5 туров до конца чемпионата гарантировал себе победу в серии А. Это третье скудетто в истории клуба. Первые два были завоеваны еще в прошлом веке — в сезонах-1986/87 и 1989/90.