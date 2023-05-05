«Наполи» опубликовал видео из чемпионской раздевалки

«Наполи» опубликовал в социальных сетях видео из раздевалки команды после досрочной победы в чемпионате Италии.

Игроки и тренерский штаб команды устроили празднование по случаю победы в серии А. Они собрались в клуб и вместе пели командные песни.

В четверг, 4 мая, «Наполи» сыграл вничью с «Удинезе» (1:1) и за 5 туров до конца чемпионата гарантировал себе победу в серии А. Это третье скудетто в истории клуба. Первые два были завоеваны еще в прошлом веке — в сезонах-1986/87 и 1989/90.