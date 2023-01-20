Де Росси планирует пригласить Найнгголана в СПАЛ

Главный тренер итальянского СПАЛа Даниэле Де Росси хочет видеть в команде полузащитника Раджу Найнгголана, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, специалист на данный момент работает над тем, чтобы убедить футболиста подписать контракт с командой.

Наингголан играет за бельгийский «Антверпен», однако готов вернуться в итальянский чемпионат.

В сезоне-2022/23 полузащитник забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах за «Антверпен». В октябре 2022 года руководство клуба отстранило его от работы с основной командой за курение на скамейке запасных. С тех пор футболист не появлялся на поле.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 1 миллион евро.