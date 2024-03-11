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Италия

11 марта, 08:21

Де Росси рассказал, почему заменил Дибалу в матче «Ромы» с «Фиорентиной»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси рассказал, почему заменил форварда Пауло Дибалу в матче против «Фиорентины» (2:2) в 28-м туре серии А. Футболист покинул поле на 73-й минуте при счете 1:2.

«Он провел отличный матч, он опускался назад, чтобы помогать строить игру. Мы заменили его, потому что он почувствовал усталость. Не думаю, что у него есть какое-то повреждение», — цитирует DAZN де Росси.

«Рома» занимает пятое место в турнирной таблице серии А с 48 очками. «Фиорентина» идет восьмой с 43 очками.

Даниеле Де Росси
Пауло Дибала
ФК Рома
ФК Фиорентина
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