Деян Станкович может стать главным тренером «Сампдории»

Бывший игрок «Интера» Деян Станкович может стать главным тренером «Сампдории». Итальянский клуб ведет активные переговоры с сербским специалистом, сообщает журналист Николо Скира.

Последним местом работы 44-летнего тренера была «Црвена Звезда», которую он покинул в августе.

Под его руководством «Црвена» трижды выигрывала чемпионат страна, а также один раз брала Кубок Сербии.

Ранее появилась информация, что на должность главного тренера «Сампдории» претендует бывший тренер клуба Роберто Д'Аверса, а также Клаудио Раньери.

В воскресенье, 2 октября, Марко Джампаоло был отправлен в отставку с поста главного тренера. «Сампдория» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице.