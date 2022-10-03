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Италия

Сегодня, 16:20

Деян Станкович может стать главным тренером «Сампдории»

Иван Шитик
Корреспондент

Бывший игрок «Интера» Деян Станкович может стать главным тренером «Сампдории». Итальянский клуб ведет активные переговоры с сербским специалистом, сообщает журналист Николо Скира.

Последним местом работы 44-летнего тренера была «Црвена Звезда», которую он покинул в августе.

Под его руководством «Црвена» трижды выигрывала чемпионат страна, а также один раз брала Кубок Сербии.

Ранее появилась информация, что на должность главного тренера «Сампдории» претендует бывший тренер клуба Роберто Д'Аверса, а также Клаудио Раньери.

В воскресенье, 2 октября, Марко Джампаоло был отправлен в отставку с поста главного тренера. «Сампдория» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице.

ФК Сампдория
Деян Станкович
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