Ди Мария может продолжить карьеру в МЛС, но хочет остаться в «Ювентусе»

Сегодня, 18:21
Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в американских лигах, сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.
По информации источника, в услугах аргентинского хавбека заинтересованы команды из Бразилии и Североамериканской лиги (МЛС). Его также приглашают клубы из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Отмечается, что Ди Мария не заинтересован в смене клуба.
В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец провел семь матчей в серии А, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.
В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира, также забив один из голов в финале ЧМ-2022 против Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).