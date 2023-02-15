Дюрица назвал Кварацхелию лучшим продуктом «Локомотива»

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица считает, что грузинскому вингеру «Наполи» Хвиче Кварацхелии по силам выступать за более статусную команду.

«Вы видите, как Хвича играет в «Наполи»? Это лучший продукт «Локомотива»! Если Кварацхелия будет продолжать в том же духе, то обязательно перейдет в другую команду по итогам сезона. Им уже интересуются многие клубы Европы. Дай бог, чтобы у грузинского продукта «Локо» все получилось, и он перешел в более сильную команду», — приводит слова Дюрицы Sport24.

22-летний футболист находился в системе «Локомотива» в 2019 году. В текущем сезоне Хвича забил 11 мячей и отдал 14 передач в 23 матчах за «Наполи».