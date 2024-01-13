Дзенони: «Аталанте» не следует отдавать Миранчука в аренду или продавать»

Экс-защитник «Аталанты» Кристиан Дзенони считает, что его бывшему клубу не стоит расставаться с российским полузащитником Алексеем Миранчуком.

«Я считаю, что «Аталанте» не следует отдавать Миранчука в аренду или продавать его. Алексей сейчас очень важный игрок для команды, почти в каждом матче он совершает голевые действия, нет никакого смысла отпускать его в аренду, впереди много матчей, он точно пригодится. Гасперини не враг себе, если Миранчук мало играл, значит были причины. Сейчас есть причины, по которым он играет чаще. Миранчуку нужно продолжать в том же духе, тогда он будет играть», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Дзенони.

В этом сезоне 28-летний Миранчук сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.