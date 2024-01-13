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Италия

Сегодня, 09:50

«Рома» пока не контактировала с Моуринью о продлении контракта

Руслан Минаев
Жозе Моуринью.
Фото Reuters
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«Рома» пока не начинала переговоры с главным тренером Жозе Моуринью о продлении контракта, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

«Никаких контактов между владельцами клуба и португальским тренером для обсуждения продления контракта не было. Владельцы ждут, какими будут результаты «Ромы» в ближайших матчах», — написал Ди Марцио в соцсети.

Ранее FootMercato сообщал, что португалец задумывается об уходе из клуба. Контракт 60-летнего специалиста с римлянами истекает летом 2024 года.

«Рома» с 29 очками занимает восьмое место в итальянской серии А после 19 туров.

ФК Рома
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