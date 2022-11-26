Джеко готов подписать новый контракт с клубом, но без понижения зарплаты

Нападающий «Интера» Эдин Джеко готов подписать новый контракт с клубом. Но он выдвинул принципиальное условие — форвард категорически не согласен с каким-либо понижением своей нынешней зарплаты, сообщает ITASportPress.

Итальянский клуб хочет сохранить в составе 36-летнего футболиста, у которого истекает соглашение в конце сезона.

Джеко выступает за «Интер» с лета 2021 года. В этом сезоне он сыграл 18 матчей в составе команды во всех турнира, забил 6 голов и отдал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 4 миллиона евро.