Защитник «Ромы» вернулся в Рим после конфликта с Моуринью

Защитник «Ромы» Рик Карсдорп вернулся в Рим, где его обследуют медики клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Встретиться с директорами клуба футболист сможет на следующей неделе, поскольку их сейчас нет в городе.

Ранее защитник не вернулся в срок в расположение «Ромы» и не полетел с командой в Японию. 27-летний голландец объяснил свое поведение тем, что получил «психологическую травму» после конфликта с главным тренером команды Жозе Моуринью.

Прежде португальский тренер сказал, что один из игроков «предал команду», и ему нужно искать новый клуб.

Римский клуб изучает сложившуюся ситуацию и рассматривает вариант подать в суд на игрока.