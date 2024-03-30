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Италия

30 марта, 18:58

«Дженоа» сыграл вничью с «Фрозиноне», «Торино» победил «Монцу»

Руслан Минаев
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«Дженоа» дома сыграла вничью с «Фрозиноне» в матче 30-го тура серии А — 1:1.

У генуэзцев гол с пенальти забил Альберт Гюдмюндссон. У гостей отметился Рейниер.

«Дженоа» набрал 35 очков и занимает 12-е место в таблице чемпионата Италии. У «Фрозиноне» — 25 очков и 18-я строчка.

Италия. Серия А. 30-й тур
30 мар, 17:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
1:1
Фрозиноне

«Торино» дома победил «Монцу» — 1:0. У туринского клуба гол с пенальти забил Антонио Санабриа. Гости доигрывали матч вдесятером.

«Торино» с 44 очками занимает 8-е место в таблице серии А. «Монца» с 42 очками — на 11-й строчке.

Италия. Серия А. 30-й тур
30 мар, 17:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
1:0
Монца

ФК Дженоа
1
0
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