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Италия

Сегодня, 12:05

Фабио Капелло: «Главный минус Миранчука в том, что у него по-прежнему слабо развита нерабочая нога»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о российском полузащитнике «Торино» Алексее Миранчуке.

«За последний год Миранчук прибавил в уверенности. В некоторых матчах он настоящий лидер на поле. В чем главный минус? У Алексея по-прежнему слабо развита нерабочая нога. Это делает его игру более предсказуемой для соперника», — приводит «РБ Спорт» слова Капелло.

В текущем сезоне Миранчук провел 19 матчей в составе «Торино» в серии А, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Торино» может выкупить права на 27-летнего российского футболиста у «Аталанты» за 12 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fabio-kapello-minus-miranchuka-v-tom-chto-on-u-nego-slabo-razvita-nerabochaya-noga/
Алексей Миранчук
Фабио Капелло
ФК Торино
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