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Италия

Сегодня, 15:05

Фабио Капелло считает, что Кварацхелия может претендовать на «Золотой мяч»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил шансы грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии выиграть «Золотой мяч».

«Может ли Хвича претендовать на «Золотой мяч»? Думаю, да. Он умеет обыграть один в один любого. Это редкость», — приводит «РБ Спорт» слвоа Капелло.

В текущем сезоне 22-летний Кварацхелия провел 25 матчей за «Наполи» во всех турнирах, отметился 12 забитыми мячами и 15 результативными передачами.

Соглашение футболиста с неаполитанским клубом действует до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fabio-kapello-kvaratsheliya-mozhet-pretendovat-na-zolotoj-myach/
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Фабио Капелло
Хвича Кварацхелия
Футбол
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