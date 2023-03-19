Фабио Капелло считает, что Кварацхелия может претендовать на «Золотой мяч»

Сегодня, 15:05
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил шансы грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии выиграть «Золотой мяч».
«Может ли Хвича претендовать на «Золотой мяч»? Думаю, да. Он умеет обыграть один в один любого. Это редкость», — приводит «РБ Спорт» слвоа Капелло.
В текущем сезоне 22-летний Кварацхелия провел 25 матчей за «Наполи» во всех турнирах, отметился 12 забитыми мячами и 15 результативными передачами.
Соглашение футболиста с неаполитанским клубом действует до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.