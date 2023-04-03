Феррара сравнил игру Леау и Кварацхелии после матча «Милана» с «Наполи»

Экс-защитник «Ювентуса» Чиро Феррара рассказал, что думает об игроке «Милана» Рафаэле Леау и футболисте «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Леау надо улучшать свои действия в обороне, а в нападении он больше полагается на свои инстинкты. Кварацхелия более командный игрок. Если он теряет мяч, то сразу подключается к обороне», — цитирует слова Феррары pianetamilan.it.

Вчера, 2 апреля, «Милан» разгромил «Наполи» со счетом 4:0 в матче 28-го тура серии А. Дублем в составе россонери отметился Рафаэль Леау. Еще по голу на свой счет записали Браим Диас и Алексис Салемакерс.