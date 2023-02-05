«Фиорентина» дома проиграла «Болонье»

«Фиорентина» дома проиграла «Болонье» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 1:2.

В составе «фиалок» отличился Риккардо Сапонара. У гостей забивали Риккардо Орсолини и Штефан Пош.

«Фиорентина» с 24 очками занимает 12-е место в турнирной таблице серии А. «Болонья» — на 9-й строчке с 29 очками.