Сегодня, 21:56
«Фиорентина» дома проиграла «Болонье» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 1:2.
В составе «фиалок» отличился Риккардо Сапонара. У гостей забивали Риккардо Орсолини и Штефан Пош.
«Фиорентина» с 24 очками занимает 12-е место в турнирной таблице серии А. «Болонья» — на 9-й строчке с 29 очками.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования