«Фиорентина» может продать Йовича в зимнее трансферное окно

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Нападающий «Фиорентины» Лука Йович может быть продан в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.
Минувшим летом серб пополнил ряды «фиалок», перебравшись из мадридского «Реала» свободным агентом.
25-летний форвард не оправдал ожидания тренерского штаба, поэтому может быть выставлен на продажу. Отмечается, что 50% от общей суммы следующего трансфера игрока достанется «Реалу».
Лука Йович провел 25 матчей за «Фиорентину», записав себе в актив семь забитых мячей и одну результативную передачу.
Портал Transfermarkt оценивает его стоимость игрока в 14 миллионов евро.
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