Сегодня, 02:26
«Торино» обыграл «Фиорентину» в гостях в матче 19-го тура чемпионата Италии.
Единственный гол — на счету российского полузащитника туринцев Алексея Миранчука, который забил четвертый гол в нынешнем сезоне серии А и десятый за все время выступлений в турнире.
Благодаря победе «Торино» вышел на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 26 очками. «Фиорентина» идет на девятой строчке с 23 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования